Nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy phụ trách lĩnh vực Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy toàn tỉnh đã chủ động bám sát các nội dung, mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua đó, góp phần làm cho tội phạm hình sự giảm 3,73% số vụ. Trong cơ cấu tội phạm hình sự, tội phạm trộm cắp tài sản giảm 22,68%; có 10/17 địa phương giảm số vụ trộm cắp.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, không để hình thành đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp; phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc…

Tại buổi hội ý, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung phân tích, làm rõ tình hình hoạt động của các loại tội phạm; đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2023; làm rõ thực trạng công tác quản lý địa bàn, đối tượng; việc phân công, phân cấp tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát ma túy và lực lượng Cảnh sát hình sự; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thảo luận, làm rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phát biểu chỉ đạo hội ý nghiệp vụ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, ma túy toàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2023.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng Công an cần chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng Công an đấu tranh với các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và tố giác tội phạm.

Kết luận hội ý nghiệp vụ, Đại tá Dương Văn Long nêu lên một số vấn đề nhận định, đánh giá, dự báo xu hướng hoạt động của tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới; yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đánh giá sát đúng thực trạng tình hình công tác quản lý, giáo dục đối tượng; đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội và hợp tác quốc tế trong phòng-chống tội phạm ma túy. Đồng thời, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay để bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.