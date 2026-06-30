Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Vừa qua, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của ông V.Đ.L. (làng Blo Hưng) về việc gia đình bị mất trộm chiếc xe công nông cùng 1 máy nổ, 1 máy nén khí để trên thùng xe vào rạng sáng 31-5.

Huy và Ngọc khai nhận đã trộm 4 chiếc xe công nông ở Gia Lai và Đắk Lắk. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Chư Sê và các đơn vị liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện bất minh và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm.

Qua đó, lực lượng Công an xác định thủ phạm của vụ trộm là Đặng Văn Huy (SN 2009, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Chư Sê) và bạn gái của Huy là Bùi Thị Bích Ngọc (SN 2009, trú tại làng Ia Sa, xã Ia Hrú).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Vì không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 1 giờ ngày 31-5, các đối tượng đi ngang qua nhà ông L. thì thấy 1 chiếc công nông, bên trong thùng chứa máy nén khí, máy nổ không có người trông coi, gia đình ông L. đã ngủ say.

Huy và Ngọc đã đẩy xe công nông ra hướng quốc lộ 14 và lấy tay quay nổ máy cho xe chạy đến khu vực thôn Hàm Rồng (phường Hội Phú) thì vứt bỏ máy nén khí vì nghĩ rằng không bán được.

Sau đó, 2 đối tượng chở máy nổ đi bán tại phường An Phú lấy 2,5 triệu đồng và bán chiếc công nông ở cửa tiệm kinh doanh công nông tại phường An Phú với giá 20 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, Huy và Ngọc đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe công nông khác cùng với thủ đoạn tương tự. Các đối tượng thường đi bộ để tìm tài sản sơ hở lúc nửa đêm, rạng sáng rồi điều khiển xe trộm cắp đi xa để bán cho các cửa hàng hay người dân có nhu cầu.

Các đối tượng chuyên trộm xe công nông vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, rạng sáng 18-6, cả 2 đã trộm xe công nông của gia đình anh N.V.H. (thôn Hòa Thuận, xã Chư Pưh) và đi bán cho 1 người dân ở xã Ia Pia với giá 23 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 10-6, 2 đối tượng đã trộm 1 chiếc xe công nông trên địa bàn xã Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk).

Rạng sáng 19-5, đôi nam nữ này cũng đã trộm 1 chiếc xe công nông tại thôn 5 (xã Chư Sê) rồi mang bán cho 1 tiệm sửa xe ở địa bàn xã Chư Pưh với giá 21 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Huy và Ngọc về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ 3 chiếc xe công nông để làm thủ tục trả lại cho các bị hại đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.