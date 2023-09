Bắt 4 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phan Thị Ngọc Hà (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Lê Vinh (SN 1990, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê), Võ Mạnh Nhất (SN 1978) và Vũ Thị Yến (SN 1987, cùng trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.