Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với một đối tượng liên quan về ma túy.

Cụ thể, 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Phỉ Ngân (SN 1998); Trương Thế Việt (SN 1997, cùng trú xã Đông, huyện Kbang); Trương Mạnh Thắng (SN 1999, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang); Phan Văn Hiếu (SN 1990, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang); Nguyễn Ngọc Huy (SN 2005, phường An Phú, trú thị xã An Khê) và Phạm Thị Hồng Trâm (SN 2006, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với H’Thảo Hra (SN 2004, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak).

Trước đó, vào lúc 21 giờ 20 ngày 28-8, Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra phòng số 7, quán Karaoke B. (địa chỉ tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) thì phát hiện Nguyễn Phỉ Ngân, Trương Thế Việt và Trương Mạnh Thắng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 gói ni lông đều bám dính tinh thể màu trắng; tiến hành test nhanh, cả 3 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện thêm dưới băng ghế nệm trong phòng hát có cất giấu 3 vỏ gói ni lông dính chất bột màu trắng, 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng chưa xác định nguồn gốc.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng Ngân, Việt, Thắng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy dạng kẹo (MDMA) và ma túy dạng khay (Ketamine) cùng với Phan Văn Hiếu và 4 nhân viên quán karaoke, gồm: Phạm Thị Hồng Trâm; H’Thảo Hra; Lê Thị Nhung (SN 1995, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Sái Thị Oanh (SN 2001, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak). Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an xác định Phạm Thị Hồng Trâm và H’Thảo Hra dương tính với chất ma túy. Riêng đối tượng, Phan Văn Hiếu đến Công an thị xã An Khê đầu thú vào ngày 29-8.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã An Khê tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Huy-nhân viên phục vụ quán Karaoke B. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Thị Hồng Trâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.