Công an Gia Lai triệt phá thành công chuyên án ma túy

(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo và tố giác về tội phạm.

Sáng 18/8, Công an Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có Lệnh bắt tạm giam 4 bị can để phục vụ công tác điều tra tội trộm cắp tài sản.