(GLO)-Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Hồng Sơn (SN 1996, trú tại tổ 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

(GLO)- Trong thời gian dài, 2 phụ nữ ở Hà Tĩnh ngoài việc viết đơn thư khiếu nại, kiện cáo và gây rối làm mất an ninh trật tự, còn phát tán tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu nói xấu các cơ quan, đoàn thể không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Sau 36 giờ truy bắt, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 20-4.

(GLO)- Chủ động bám nắm địa bàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phối hợp với các đoàn thể cơ sở lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ là các giải pháp tổng hợp mà Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và các địa phương đề ra nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(GLO)- Công an huyện Ia Pa và Mang Yang (tỉnh Gia Lai) hiện đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong quá trình xử lý hành chính một chiếc xe ôtô 16 chỗ vi phạm luật giao thông, lực lượng công an ở Thanh Hóa đã phát hiện trên ôtô này chở nhiều "hàng nóng" là kiếm, mã tấu và cả còng số 8.

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 54 bị can vụ án "chuyến bay giải cứu", trong số này cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, cùng bị áp khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

(GLO)-Ngày 19-4, Công an huyện Mang Yang, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Ban an toàn giao thông huyện đã ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.