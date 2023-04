(GLO)-Ngày 19-4, Công an huyện Mang Yang, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Ban an toàn giao thông huyện đã ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.