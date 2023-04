Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố dù đang trốn truy nã

(GLO)- Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân (SN 1996, trú tại Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới.

Ngày 14-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Ơn (SN 1979, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.