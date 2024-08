Ân tình những món quà kết nghĩa

(GLO)- Bằng những hình thức, cách làm khác nhau, mặt trận các cấp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã vận động nhiều nguồn lực, thực hiện có hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

(GLO)- Thông tin về 3 đối tượng cạy phá hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa trang TP. Pleiku (cũ) để trộm cắp khung nhôm bị Công an TP. Pleiku bắt giữ khiến tôi suy nghĩ mãi. Đành rằng, ở các nghĩa địa thường cũng có các cháu nhỏ đi lấy những đồ cúng gia chủ mang lên làm lễ để lại.

(GLO)- Ngày 8-8, tại Hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2018-2024.