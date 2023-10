Tin liên quan Phát động Cuộc thi tìm hiểu thị xã An Khê 20 năm hình thành và phát triển

9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt 14.391,33 tỷ đồng, bằng 76,8% kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ được 5.279 tỷ đồng, đạt 75,29% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 89,295 tỷ đồng, đạt 45,62% dự toán tỉnh giao. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo các quyết định hiện hành.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển; đã lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2023 đối với di tích miếu An Xuyên (phường Tây Sơn), đình Tân Tạo (xã Thành An); hoàn chỉnh hồ sơ Quần thể di tích Tây sơn Nhì-Cửu An, di tích đình Cửu Định, miếu An Tân trình Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương đảm bảo kịp thời, có trọng tâm và đúng định hướng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong 9 tháng năm 2023, kết nạp 44 đảng viên, đạt 59,46% so với kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác phát triển đảng viên; triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chỉnh trang đô thị; triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023); tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, kết quả đạt được trong 9 tháng và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

AN PHÁT