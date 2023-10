(GLO)- Sáng 2 - 10, Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 20 năm N gày thành lập thị xã An K hê (9/12/2003-9/12/2023) tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “ t hị xã An Khê - 20 năm hình thành và phát triển”

Theo Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), cuộc thi được tổ chức 5 kỳ, bắt đầu từ ngày 2-10 và kết thúc vào ngày 3-11-2023. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm online với 5 câu hỏi/1kỳ và 1 câu hỏi phụ dự đoán tổng số lượt người tham gia trong mỗi kỳ. Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban tổ chức cuộc thi với thời gian sớm nhất.

Bộ câu hỏi, đáp án và danh sách thí sinh đạt giải sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã An Khê (https://ankhe.gialai.gov.vn); các trang thông tin điện tử của địa phương, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,…) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đặt banner và đường link liên kết với cuộc thi.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã đã đạt được qua 75 năm xây dựng và phát triển; những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau 20 năm thành lập thị xã. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng thị xã An Khê ngày càng phát triển.

AN PHÁT