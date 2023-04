5 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt 312 triệu đồng

(GLO)- Ngày 19-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku). Bị cáo là cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (VDB) bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Lý do hoãn phiên tòa do nhiều đương sự vắng mặt.

(GLO)- Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân (SN 1996, trú tại Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ nhà riêng của Phó trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện U Minh bị trộm đột nhập lấy gần 30 cây vàng.

(GLO)- Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt anh P.V.M. (trú tại xã Thái Học, huyện Bình Giang) 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Ngày 14-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.