3 nữ doanh nhân Gia Lai được vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025”

THẢO KHUY
(GLO) - Tại Lễ trao danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Bông hồng Vàng năm 2025” diễn ra sáng 22-10 tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai có 3 nữ doanh nhân được vinh danh trong số 98 gương mặt tiêu biểu toàn quốc.

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Trong 98 nữ doanh nhân tiêu biểu được vinh danh năm nay, Gia Lai có 3 đại diện gồm: bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO-Công ty CP, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Định; bà Hoàng Thị Phương Liên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phương Linh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Định; và bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình Định, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Định.

nu-doanh-nhan.jpg
Từ trái qua: bà Hoàng Thị Phương Liên, bà Đồng Thị Ánh và bà Cao Thị Kim Lan tại lễ vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025” sáng 22-10 ở Hà Nội. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, bà Đồng Thị Ánh là một trong 10 nữ doanh nhân xuất sắc nhất cả nước, được vinh danh Top 10 “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025” nhờ những đóng góp nổi bật trong sản xuất-kinh doanh và công tác xã hội.

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư, bà là gương mặt tiên phong trong phát triển doanh nghiệp tư nhân đa ngành tại địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của bà, PISICO không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động mà còn vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2022.

Bản thân bà Ánh từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019, là nữ doanh nhân năng động, tâm huyết với phong trào doanh nghiệp địa phương.

nu-doanh-nhan-dong-thi-anh.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao danh hiệu Bông Hồng Vàng cho nữ doanh nhân Đồng Thị Ánh. Ảnh: ĐVCC

Danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Bông hồng Vàng không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển bền vững đất nước.

Chương trình bình chọn và tôn vinh “Bông hồng Vàng” được VCCI khởi xướng từ năm 2005, đến nay đã qua 10 kỳ tổ chức. Hoạt động góp phần khẳng định vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững.

nu-doanh-nhan-2.jpg
Các nữ doanh nhân được vinh danh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Hiện nay, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp cả nước, một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN.

Phụ nữ chiếm hơn 63% lực lượng lao động và hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cùng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%-thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực lãnh đạo, bản lĩnh điều hành và khát vọng cống hiến.

