Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

“Ðiểm nghẽn” cần tháo gỡ trong sản xuất lúa nước ở Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Xã Phú Thiện là vùng trọng điểm lúa nước ở khu vực phía Tây tỉnh với hơn 5.000 ha nhưng chưa có cơ sở sản xuất giống tại chỗ. Để có nguồn giống sản xuất, nông dân phải mua từ các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk… “Ðiểm nghẽn” này cần sớm được tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Nguyên (tổ 9, xã Phú Thiện) cho biết: “Lúa ở đây chủ yếu trồng 2 vụ, giống phải mua từ nơi khác, chi phí tăng mà chất lượng không đều. Nếu có cơ sở sản xuất giống lúa ngay tại xã, nông dân yên tâm hơn và giảm chi phí sản xuất”.

san-xuat-lua.jpg
Lãnh đạo UBND xã Phú Thiện mong muốn được tiếp nhận Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ để phục vụ sản xuất lúa giống cho địa phương và các xã lân cận. Ảnh: Minh Trung

Đề án sản xuất lúa giống giai đoạn 2025-2030 của xã Phú Thiện đề ra mục tiêu chủ động cung ứng khoảng 110 tấn lúa giống mỗi năm từ vùng sản xuất tập trung, tiến tới xây dựng bộ giống chất lượng cao gắn với thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Điều kiện tiên quyết để đạt mục tiêu này là có cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống gồm đất, hệ thống tưới, kho bảo quản và khu thử nghiệm.

Trên địa bàn xã hiện có Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) được đầu tư xây dựng từ hơn 20 năm trước. Trạm có vị trí thuận lợi, gần hạ lưu công trình thủy lợi Ayun Hạ, vùng đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào, diện tích cánh đồng khoảng 19 ha và cơ sở vật chất nhà kho, sân phơi rộng khoảng 0,3 ha. Thế nhưng, trạm chưa được khai thác hết tiềm năng, trong khi địa phương rất cần mặt bằng và cơ sở vật chất để triển khai sản xuất lúa giống.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn, trạm có hoạt động nhưng chưa phát huy hết điều kiện sẵn có, chủ yếu là cho các hộ dân thuê đất sản xuất lúa hoặc gia công cho một số công ty giống, không chủ động sản xuất giống hay thử nghiệm giống mới.

Đầu năm 2025, UBND huyện Phú Thiện (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đề nghị chuyển giao Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ về huyện để sản xuất lúa giống nhưng chưa được giải quyết.

“Chúng tôi rất muốn phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cơ sở vật chất và diện tích đất của trạm, đồng thời mong được bàn giao cơ sở này để phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” trong giai đoạn 2025-2030”-ông Tuấn cho biết.

Hiện toàn xã Phú Thiện có hơn 5.000 ha lúa nước. Nếu chủ động nguồn giống tại chỗ, nông dân sẽ giảm chi phí, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng suất, hình thành nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc tận dụng cơ sở sẵn có của Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư mới, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

“Nếu bàn giao trạm về cho xã quản lý, chúng tôi sẽ đầu tư trang thiết bị, hạ tầng để phục vụ sản xuất lúa giống, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn và các xã lân cận”-ông Tuấn khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Kinh tế

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null