“Ðiểm nghẽn” cần tháo gỡ trong sản xuất lúa nước ở Phú Thiện

(GLO)- Xã Phú Thiện là vùng trọng điểm lúa nước ở khu vực phía Tây tỉnh với hơn 5.000 ha nhưng chưa có cơ sở sản xuất giống tại chỗ. Để có nguồn giống sản xuất, nông dân phải mua từ các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk… “Ðiểm nghẽn” này cần sớm được tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Nguyên (tổ 9, xã Phú Thiện) cho biết: “Lúa ở đây chủ yếu trồng 2 vụ, giống phải mua từ nơi khác, chi phí tăng mà chất lượng không đều. Nếu có cơ sở sản xuất giống lúa ngay tại xã, nông dân yên tâm hơn và giảm chi phí sản xuất”.

Lãnh đạo UBND xã Phú Thiện mong muốn được tiếp nhận Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ để phục vụ sản xuất lúa giống cho địa phương và các xã lân cận. Ảnh: Minh Trung

Đề án sản xuất lúa giống giai đoạn 2025-2030 của xã Phú Thiện đề ra mục tiêu chủ động cung ứng khoảng 110 tấn lúa giống mỗi năm từ vùng sản xuất tập trung, tiến tới xây dựng bộ giống chất lượng cao gắn với thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Điều kiện tiên quyết để đạt mục tiêu này là có cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống gồm đất, hệ thống tưới, kho bảo quản và khu thử nghiệm.

Trên địa bàn xã hiện có Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) được đầu tư xây dựng từ hơn 20 năm trước. Trạm có vị trí thuận lợi, gần hạ lưu công trình thủy lợi Ayun Hạ, vùng đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào, diện tích cánh đồng khoảng 19 ha và cơ sở vật chất nhà kho, sân phơi rộng khoảng 0,3 ha. Thế nhưng, trạm chưa được khai thác hết tiềm năng, trong khi địa phương rất cần mặt bằng và cơ sở vật chất để triển khai sản xuất lúa giống.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn, trạm có hoạt động nhưng chưa phát huy hết điều kiện sẵn có, chủ yếu là cho các hộ dân thuê đất sản xuất lúa hoặc gia công cho một số công ty giống, không chủ động sản xuất giống hay thử nghiệm giống mới.

Đầu năm 2025, UBND huyện Phú Thiện (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đề nghị chuyển giao Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ về huyện để sản xuất lúa giống nhưng chưa được giải quyết.

“Chúng tôi rất muốn phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cơ sở vật chất và diện tích đất của trạm, đồng thời mong được bàn giao cơ sở này để phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” trong giai đoạn 2025-2030”-ông Tuấn cho biết.

Hiện toàn xã Phú Thiện có hơn 5.000 ha lúa nước. Nếu chủ động nguồn giống tại chỗ, nông dân sẽ giảm chi phí, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng suất, hình thành nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc tận dụng cơ sở sẵn có của Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư mới, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

“Nếu bàn giao trạm về cho xã quản lý, chúng tôi sẽ đầu tư trang thiết bị, hạ tầng để phục vụ sản xuất lúa giống, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn và các xã lân cận”-ông Tuấn khẳng định.