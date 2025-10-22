Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 22-10

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Giá heo hơi hôm nay (22-10) có sự tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở khu vực miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung-Tây Nguyên ghi nhận sự ổn định.

Theo đó, tại miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên.

Hiện giá heo hơi cao nhất khu vực đạt 55.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi thấp nhất là 52.000 đồng/kg tại Lai Châu. Trong khi đó, các tỉnh còn lại vẫn duy trì ổn định trong khoảng 52.000-54.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-o-mien-bac-va-mien-nam-tang-nhe-1000-dongkg-trong-ngay-22-10.jpg
Ngày 22-10, giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tương tự, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam như: Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ hiện được thu mua ở mức 51.000 đồng/kg; tại An Giang lên 52.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long đạt 50.000 đồng/kg. Riêng tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, giá heo vẫn giữ nguyên 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung-Tây Nguyên hôm nay ổn định, giao dịch trong khoảng 50.000-53.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức cao nhất trong khu vực với 53.000 đồng/kg. Các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng ổn định giá thu mua quanh mức 52.000 đồng/kg.

Tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, giá heo hơi ổn định ở ngưỡng 51.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai và Đắk Lắk đang có mức thấp nhất khu vực, chỉ 50.000 đồng/kg.

