(GLO)- Giá heo hơi hôm nay (16-10) ghi nhận sự giảm nhẹ tại một số địa phương ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Trong khi đó, ở miền Trung-Tây Nguyên vẫn giữ ổn định với mức 50.000-53.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000-54.000 đồng/kg. Ngoài Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg, về giá 54.000 đồng/kg, giá heo tại các địa phương khác đều đi ngang so với hôm qua.

Ngày 16-10, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Ảnh: Internet

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hôm nay giao dịch ở mức 50.000-54.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Đồng Tháp và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực duy trì mức giá ổn định so với hôm qua.

Ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hòa cùng giữ mức 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở 51.000 đồng/kg. Trong khi Gia Lai và Đắk Lắk duy trì mức thấp nhất khu vực 50.000 đồng/kg, thì Lâm Đồng hiện có giá cao nhất, đạt 53.000 đồng/kg.