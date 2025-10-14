(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định quanh mức 52.000-54.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg; thấp nhất là Lai Châu và Sơn La với 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung-Tây Nguyên, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo tại Quảng Trị xuống còn 51.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ nguyên giá từ 50.000-53.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng duy trì mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Tương tự, tại miền Nam, giá heo ở Cà Mau về mức 53.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất vùng, chỉ 50.000 đồng/kg.

Mặc dù giá heo hơi trong nước đang tạm ổn định, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro từ dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm vẫn tiềm ẩn. Cùng với biến động thời tiết cực đoan, nguy cơ nguồn cung bị ảnh hưởng cục bộ là điều có thể xảy ra nếu không có giải pháp đồng bộ.

Giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá heo hơi có thể biến động mạnh nếu dịch bệnh bùng phát hoặc nguồn cung gặp gián đoạn. Do đó, người chăn nuôi và doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường và tăng cường biện pháp phòng-chống dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung ổn định.