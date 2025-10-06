Gia Lai thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng

(GLO)- Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm năm 2025, có 16/34 địa phương trong cả nước có mức tăng trưởng GRDP đạt từ 8% trở lên. Gia Lai là 1 trong 8 địa phương có mức tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng (dưới 8%).

Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ tăng GRDP quý III của các địa phương cơ bản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của 6 tháng đầu năm.

Trong đó, có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng quý III cao hơn 6 tháng đầu năm, 2 địa phương có mức tăng trưởng quý III tương đương 6 tháng đầu năm và 20 địa phương có mức tăng trưởng quý III thấp hơn 6 tháng đầu năm.

Mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2025 của Gia Lai đạt 7,31%. Ảnh: Q.T

Phần lớn các địa phương (18 địa phương) có mức tăng trưởng GRDP quý III đạt trên 8%, trong đó có một số địa phương có mức tăng trưởng trên 10%. Các địa phương trọng điểm cơ bản đều đạt mức tăng trưởng khoảng từ 8% trở lên.

Tính chung 9 tháng, có 16/34 địa phương tăng trưởng GRDP đạt từ 8% trở lên; trong đó, 6 địa phương tăng trưởng trên 10% gồm: Quảng Ninh (11,67%), Hải Phòng (11,59%), Phú Thọ (10,22%), Ninh Bình (10,45%), Bắc Ninh (10,12%), Quảng Ngãi (10,15%).

Trong khi đó, Gia Lai cùng với 7 địa phương khác có mức tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kỳ vọng. Cụ thể, Cao Bằng tăng trưởng 6,52%; Điện Biên 6,76%; Sơn La 6,26%; Khánh Hòa 7%; Gia Lai 7,31%; Vĩnh Long 6,33%; Lâm Đồng 6,72%; Đắk Lắk 6,9%.

Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính mạnh mẽ và vị trí chiến lược trong chuỗi logistics quốc tế, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu toàn quốc về tốc độ tăng trưởng, với mức tăng 11,67%.

Vị trí thứ 2 thuộc về TP. Hải Phòng-một trong những trung tâm công nghiệp và logistics lớn nhất miền Bắc. GRDP của địa phương này tăng 11,59%. Đây cũng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất có tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại gồm: Hà Nội tăng trưởng GRDP 7,92%; TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 7,07% (nếu trừ dầu khí tăng 7,69%); TP. Huế tăng trưởng 9,06%; Đà Nẵng 9,83%; Cần Thơ 7,39%.

Như vậy, trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương, có 3 thành phố có mức tăng trưởng GRDP 9 tháng dưới mức 8%, trong khi mức “khoán” tăng trưởng mà Chính phủ dành cho các địa phương này đều cao. Trong đó, cả 2 đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều được giao phải đạt mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025.

Các địa phương khác tăng trưởng khá tích cực (trên 8%) là Lai Châu (8,53%); Lạng Sơn (8,41%); Hưng Yên (8,01%); Thanh Hóa (8,19%); Nghệ An (8,61%); Hà Tĩnh (8,05%); Tây Ninh (9,52%); Đồng Nai (8,86%)...