(GLO)- Sáng 4-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non thị xã năm học 2023-2024.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 28 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ 9 trường Mầm non, Mẫu giáo trong toàn thị xã. Các giáo viên trải qua 2 phần thi: thuyết trình và thực hành. Tại phần thi thuyết trình, mỗi giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Phần thi thực hành, mỗi giáo viên thực hành 1 hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, các giáo viên dự thi có phương pháp dạy học sáng tạo, linh hoạt, ứng dụng nhuần nhuyễn công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phần thi thuyết trình, các giáo viên trình bày các giải pháp thiết thực, sát với tình hình của đơn vị, có sức thuyết phục cao.

Sau 1 tuần diễn ra (từ ngày 26-2 đến 4-3), Ban tổ chức đã trao quyết định công nhận 28 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non thị xã năm học 2023-2024; đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các giáo viên dự thi. Đối với giải tập thể, Trường Mầm non Hoa Sen (phường Sông Bờ) đạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì thuộc về Trường Mầm non Họa Mi (phường Đoàn Kết) và giải ba thuộc về Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Ia Rtô).

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào dạy tốt-học tốt tại các cơ sở giáo dục; đồng thời tạo động lực để các giáo viên phấn đấu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới.