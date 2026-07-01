12 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2026 và thay thế Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi là 1 trong các loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Ảnh: VGP

Theo danh mục mới, có 12 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; máy bay, du thuyền; xăng các loại; máy điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bộ bài; giấy vàng mã; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo danh mục do Bộ Công Thương quy định; hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh do Chính phủ ban hành; hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam theo khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có nhiều chủng loại (thuộc danh mục và không thuộc danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại hải quan cửa khẩu nhập.

Theo quy định, đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới. Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.

Đối với hàng hóa nhập khẩu trên vận đơn hoặc hợp đồng vận chuyển có ghi cảng đích là ICD Phước Long - TP. Hồ Chí Minh thì cửa khẩu nhập là ICD Phước Long - TP. Hồ Chí Minh.