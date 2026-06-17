1 đối tượng tổ chức đánh bạc trong sới gà ở Ia Ko ra đầu thú

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, 1 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sới gà ở xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đã ra đầu thú.

Theo đó, đối tượng được xác định là Phạm Vũ Hào (SN 1984, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê).

Đối tượng Hào đã ra đầu thú, khai nhận hành vi tổ chức sới gà tại xã Ia Ko. Ảnh: Văn Ngọc

Tại cơ quan Công an, Hào khai nhận: Từ đầu tháng 6-2026, đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Sanh (SN 1977, trú tại làng Tong Kek, xã Ia Ko) và Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú tại làng Hra, xã Ia Ko) đứng ra tổ chức trường gà tại nhà của Sanh.

Các đối tượng chọn địa điểm này bởi nằm ở khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Mỗi khi có người lạ xuất hiện trong khu vực đều dễ dàng bị các đối tượng phát hiện để tẩu tán tang vật, chứng cứ.

Các đối tượng đã thu của mỗi người vào xem 150 nghìn đồng, thu phí của chủ gà để vào sới bạc thi đấu cũng như phí sau mỗi trận đấu để trục lợi. 3 đối tượng Hào, Sanh, Vũ đã chia số tiền thu được từ việc tổ chức sới gà.

Như tin đã đưa, sau nhiều ngày theo dõi và bố trí lực lượng mật phục, khoảng 11 giờ ngày 13-6, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an xã Ia Ko bất ngờ đột kích sới bạc trên và bắt quả tang 31 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình lực lượng Công an truy bắt, Hào đã bỏ trốn. Tuy nhiên, các trinh sát đã truy vết và vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.