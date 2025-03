Xử phạt Công ty Chị Em Rọt 125 triệu đồng​, thu hồi sản phẩm kẹo rau Kera

(GLO)- Ngày 24-3, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm kẹo rau Kera và ban hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm .

Cơ quan chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt có 2 hành vi vi phạm:

Vi phạm thứ nhất là sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định về nhãn hàng hóa.

Cụ thể, nhãn sản phẩm trên hồ sơ tự công bố và nhãn thực tế của sản phẩm Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies tại thời điểm kiểm tra không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, thiếu cụm từ "khối lượng tịnh"; thành phần hương táo không ghi rõ là hương tự nhiên, giống tự nhiên, tổng hợp, nhân tạo; phụ gia acid citric chưa ghi tên nhóm chất phụ gia theo quy định; kiểm nghiệm sản phẩm có chứa sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Vi phạm thứ hai là sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, lưu thông trên thị trường thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã được công bố.

Cụ thể, các chỉ tiêu giá trị dinh dưỡng gồm: Năng lượng, hàm lượng chất đạm, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng Carbohydrat, hàm lượng chất béo tổng, hàm lượng natri không phù hợp với công bố trên nhãn sản phẩm trong hồ sơ tự công bố.

Kẹo rau Kera. Ảnh: Fanpece Kera

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông sản phẩm này.

Cơ quan chức năng cũng buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa.

Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.

Kẹo rau Kera gây ồn ào vì quảng cáo "1 viên kẹo tương đương một đĩa rau". Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 19-3, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối trên thị trường.

Kết quả, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa sorbitol một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Sau đó, ngày 21-3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do có vi phạm trong hoạt động quảng cáo với số tiền xử phạt áp dụng tổng cộng 140 triệu đồng.