Tin liên quan Xổ số kiến thiết nộp ngân sách Nhà nước 194,4 tỷ đồng

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người thường có nhu cầu mua vé xổ số truyền thống với tâm lý săn lộc trời, cầu may mắn. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho loại hình vé xổ số truyền thống vẫn được giữ sức hút dịp Tết, đẩy doanh thu tiêu thụ các kỳ vé đặc biệt tăng mạnh so với các kỳ vé khác. Trong những ngày cận Tết, ông Nguyễn Văn Nghị (phường Hội Phú, TP. Pleiku) vừa uống cà phê vừa tiện tay chọn mua vài cặp vé số. Ông Nghị vui vẻ cho biết: “Ngày thường tôi ít khi mua vé số nhưng mỗi dịp Tết đến, tôi thường mua vài cặp vé số để lấy lộc cầu may đầu năm. Nếu may mắn trúng thì có lộc trời cho chứ không cầu mong gì hơn”.

Nắm bắt tâm lý khách hàng gắn với nhu cầu thị trường dịp Tết, hơn 10 năm nay bà Nguyễn Thị Bình (Tây Sơn, Bình Định) luôn ở lại TP. Pleiku để bán vé số dịp Tết. Bà Bình cho hay: “Đa phần người bán vé số quê ở Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi dịp Tết không về quê mà thường ở lại bán vé. Dịp này người bán vé số ít hơn và lượng mua cũng tăng lên nên mấy ngày này tôi bán được 400 tờ/ngày. Bình thường người ta chỉ mua vài vé nhưng dịp Tết có thể mua cả lốc vé để chia tặng cho bạn bè, gia đình lấy lộc cầu may”.

Theo ghi nhận của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, các công ty xổ số kiến thiết đã triển khai phát hành có hiệu quả 4 kỳ vé đặc biệt, mỗi kỳ tăng 10 tỷ đồng. Việc tăng phát hành vé dịp Tết đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thực tế của thị trường, các kỳ vé phát hành trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đều đạt doanh thu cao trên toàn khu vực. Bám sát đà tăng trưởng về doanh thu, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành 4 kỳ vé xổ số truyền thống đặc biệt trước, trong và sau Tết vào các ngày: 2-2 (ngày 23 Tết), 9-2 (30 Tết), 16-2 (mùng 7 Tết), 23-2 (14 tháng Giêng).

Năm 2023 vừa qua là một năm thành công của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai. Doanh thu bán vé xổ số đạt 546,7 tỷ đồng, tăng 44,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,8%) so với năm 2022 và đạt 108,3% kế hoạch (KH) năm. Tổng doanh thu thuần đạt 438,3 tỷ đồng, tăng 35,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,9%) so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 108,3% KH. Chi phí hoạt động kinh doanh là 389,5 tỷ đồng, tăng 30,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,5%) so với năm 2022, trong đó chi phí trả thưởng là 248,7 tỷ đồng, giảm 1,7 tỷ đồng (tương ứng giảm 0,7%) so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,6%) so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 112,5% KH. Số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 194,4 tỷ đồng.

Đạt được kết quả này là do các điều kiện, yếu tố tác động như: Điều kiện hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết khu vực miền Trung và Tây Nguyên tương đối thuận lợi, kinh tế-xã hội toàn khu vực nói chung đã được phục hồi sau dịch bệnh, mức sống người dân được cải thiện, tốc độ tăng trưởng doanh thu khu vực miền Trung-Tây Nguyên tương đối khá và duy trì trong khoảng thời gian dài... Ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty thông tin: “Thương hiệu vé xổ số truyền thống của Gia Lai được khách hàng trong khu vực tin tưởng đón nhận, doanh thu bán vé của Công ty đạt mức 11 tỷ đồng/kỳ, giữ vị trí đứng đầu khu vực về doanh thu tiêu thụ vé số. Đồng thời, Công ty được ghi nhận là một trong số doanh nghiệp đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước”.