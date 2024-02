Ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng giám sát xổ số (GSXS) tỉnh Gia Lai được kiện toàn và tổ chức hoạt động theo quy chế. Hội đồng GSXS đã thực hiện giám sát trên các lĩnh vực như: Kiểm tra số lượng, chất lượng bóng và lồng cầu quay số; giám sát các buổi quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống, vé xổ số bóc (dạng cào); giám sát việc vô hiệu hóa và thu hồi sơ bộ vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết; giám sát việc kiểm đếm vé chính thức, ký xác nhận biên bản kết quả quay số mở thưởng theo quy định.

Hội đồng GSXS đã làm việc khách quan, trung thực, tạo được niềm tin cho khách hàng cũng như giúp cho Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các thành viên Hội đồng đã thực hiện công tác giám sát nghiêm túc, trách nhiệm, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Năm 2023, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng dưới sự chứng kiến của Hội đồng GSXS 52 kỳ vé xổ số truyền thống và 2 bộ vé xổ số bóc. Doanh thu bán vé xổ số đạt 546,7 tỷ đồng, tăng 44,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,8%) so với năm 2022 và đạt 108,3% kế hoạch (KH) năm. Tổng doanh thu thuần đạt 438,3 tỷ đồng, tăng 35,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,9%) so với năm 2022 và đạt 108,3% KH. Chi phí hoạt động kinh doanh là 389,5 tỷ đồng, tăng 30,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,5%) so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,6%) so với năm 2022 và đạt 112,5% KH. Số thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước là 194,4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đề nghị Công ty chủ động nắm bắt thị trường, xây dựng phương án kinh doanh, đẩy mạnh công tác quảng bá để tăng trưởng doanh thu và thị phần, phấn đấu đạt các chỉ tiêu KH được giao.