Xét xử phúc thẩm cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày 19-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TPHCM) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Để có tiền tiêu xài, 3 "đạo chích" đã đột nhập vào một nhà thờ họ ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) rồi bê két sắt đưa ra cánh đồng vắng vẻ phá két lấy tiền chia nhau.

(GLO)- Ngày 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Glar tổ chức hội nghị truyền thông an toàn giao thông năm 2023 cho gần 70 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chứng minh Hồ Tuấn Anh – cựu cán bộ ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng của một số cá nhân.

(GLO)- Chiều 17-5, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.