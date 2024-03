Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Bộ Công an chỉ rõ hành vi đưa và nhận hối lộ

Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Borzykh Mi-khail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga), bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm hàng chục đối tượng tham gia hỗn chiến do đánh ghen gây náo loạn khu phố.

(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT; khắc phục, chấn chỉnh, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (sinh năm 1992; quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

(GLO)- 2 cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị cáo buộc nhận tiền chung chi, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan và tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu dầu FO, DO từ các tàu quốc tế.

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tìm người điều khiển và phương tiện liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra lúc 13 giờ 18 phút ngày 8-3-2024 trên đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 12, phường Yên Đỗ.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.