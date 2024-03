Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị thi hành kỷ luật do vi phạm pháp luật, nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ngày 18.3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 38 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Lê Duy Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành.

Ngày 8.3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cùng ngày, ông Lê Duy Thành cũng bị bắt cùng tội danh.

Trước đó, ngày 7.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm định chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê quán tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ thạc sĩ luật. Bà Lan là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Bà Lan xuất thân là giáo viên Trường THCS Duy Phiên, H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú; cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú (từ năm 1997 đến nay là tỉnh Vĩnh Phúc)...

Sau khi trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc đến tháng 2.2015, bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc bắt bà Lan, ông Thành nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, ngày 7.3, Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quãng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; khởi tố 7 bị can khác tại Quảng Ngãi và Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 26.2, ông Nguyễn Văn Hậu cùng 3 cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn bị Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.