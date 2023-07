Vụ con trai giám đốc sở tông thai phụ tử vong: Người giao xe có thể bị xử hình sự

Bắt băng giang hồ 'nông trường' do Vũ 'Công' cầm đầu ở Phú Quốc Vụ án do Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Đồn Biên phòng Ia Mơr phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng mang theo súng tự chế (GLO)- Chiều 3-7, tin từ Đồn Biên phòng Ia Mơr (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao 8 đối tượng cùng tang vật, phương tiện vi phạm liên quan đến việc tàng trữ súng tự chế và đi lại không đúng quy định cho Công an huyện Chư Prông để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lừa tiền nhiều người bằng hình thức chữa bệnh tâm linh Dù không được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh, tuy nhiên Tùng đã tự nhận có thể tư vấn khám, chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt (cụ thể là qua hình thức chữa bệnh tâm linh), để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người nhà bệnh nhân

Đak Đoa: Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý (GLO)- Công an huyện Đak Đoa vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Yĩu (SN 2007); Bôn (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) và Huưng (SN 2000, trú tại xã ADơk, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bị phạt 6 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước Phan Sơn Tùng đăng tải nhiều video có nội dung đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

UBND huyện Ia Grai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác, vận chuyển, tập kết trái phép cát tại xã Ia Khai (GLO)-Ủy ban nhân dân xã Ia Khai (huyện Ia Grai) vừa bắt quả tang 2 nhóm đối tượng sử dụng 2 tàu khai thác, vận chuyển hàng chục m3 cát trái phép tại lòng hồ Thuỷ điện Sê San 4 và một bãi tập kết khoảng 200 m3. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai chỉ đạo UBND xã Ia Khai và các cơ quan liên qua tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ chủ phương tiện cũng như cá nhân liên quan trong việc tham gia khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn xã Ia Khai để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ia Dom phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm về an ninh trật tự (GLO)- Với mục tiêu ra khỏi diện xã trọng điểm về an ninh trật tự vào cuối năm 2023, xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều hoạt động cụ thể và phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn nhằm chủ động trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Người đàn ông bị bắt khi dừng xe lấy 'gói hàng' Khi đang dừng xe máy bên đường để lấy gói hàng, người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình đã bị cảnh sát tóm gọn với gần 2.000 viên ma túy

Cục An ninh mạng nói về giao dịch tiền ảo Pi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) khẳng định, cơ quan này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi.

Ia Grai: Xác minh, làm rõ đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sê San (GLO)- Chiều 2-7, thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện hướng dẫn UBND xã Ia Khai xác minh, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm trình UBND huyện để xử lý các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Sê San (thuộc xã Ia Khai).

Krông Pa: Tạm giam 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lương Văn Phong (SN 1990, trú tại thôn Thống Nhất, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và Đào Quốc Phong (SN 1988, trú tại tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng loạt kiểm tra 11 trụ sở F88 ở tỉnh Hà Tĩnh Tối 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các địa phương triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh.

Người Bahnar chung sức giữ gìn bình yên buôn làng (GLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, trong đó có người Bahnar ở các buôn làng. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực.

Triển khai “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” (GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1076/STTTT-CNTT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.

Hỗn chiến trong đêm ở Kon Tum, 1 người tử vong Hai băng nhóm ở Kon Tum hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại 1 cây xăng, sau đó lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Công an Quảng Bình bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 23 tỉ đồng của hàng chục nạn nhân Nguyễn Thị Thúy đã bị Công an Quảng Bình bắt khẩn cấp để điều tra vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 23 tỉ đồng của hàng chục nạn nhân.

