Va chạm với mô tô phân khối lớn, thai phụ đi xe máy tử vong trên đường

Ngày 29.6, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của đã đến thăm, động viên gia đình của các liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công vào 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của gần 100 hộ dân ở 2 thôn Măng Khênh và Đông Lốc (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) về việc họ đang sống trong nguy hiểm bởi nguy cơ sạt lở, điện giật, tai nạn xe… Người dân muốn di dời đến khu tái định cư để được sinh sống an toàn.

(GLO)- Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa tiếp nhận 37 triệu đồng do người dân giao nộp và đang cùng ngân hàng xác minh để trả lại cho chủ nhân.

Phòng An ninh mạng Công an Lâm Đồng vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.