Thừa Thiên-Huế: Xe khách va chạm với xe tải, 4 người bị thương

Sáng 14/6, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Huế đi qua địa bàn xã Thủy Bằng, thành phố Huế, làm 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ cùng ngày tại km21+250 trên Quốc lộ 1A.

Vào thời điểm đó, xe ôtô chở khách biển kiểm soát 73F-000.12 do tài xế Lưu Đức Phương (sinh năm 1986, ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chở 21 hành khách theo hướng Bắc-Nam đã va chạm với xe ôtô tải biển kiểm soát 37H-033.83 (chở 28 con lợn) do anh Phạm Văn Tài (sinh năm 1986, ở xã Hiển Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Vụ va chạm làm tài xế xe khách Lưu Đức Phương bị thương ở chân, 3 hành khách trên xe bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Phần đầu của hai xe bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm do tài xế Phạm Văn Tài điều khiển xe tải 37H-033.83 không đi đúng phần đường quy định, gây ra tai nạn giao thông.