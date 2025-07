Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời trao tặng những phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu ở xã Tuy Phước Tây và Vân Canh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà bà Hồ Thị Nga (đối tượng địch bắt tù đày, ở xã Tuy Phước Tây). Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc là vô cùng to lớn; góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mang lại hòa bình, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân. Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai cũng như các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp to lớn đó.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt bà Phan Thị Định (Thương binh, ở xã Vân Canh). Ảnh: Đức Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo. Đồng thời, vận động người thân, bà con Nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là việc làm thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước.