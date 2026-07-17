Vụ 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán: Một giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang ra đầu thú

(GLO)- Vụ việc bất thường với hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới. Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một giáo viên của nhà trường.

Ngày 17-7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy, 46 tuổi, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" tại điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy là Thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đã đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố nhiều cán bộ quản lý và giáo viên liên quan đến những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Vụ việc được điều tra sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy điểm thi môn Toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, với hơn 140 bài thi đạt điểm 10.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.