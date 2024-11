Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội cho lực lượng an ninh cơ sở

(GLO)- Tối 13-11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tuyên truyền chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho lực lượng an ninh cơ sở và người dân trên địa bàn phường Thống Nhất (TP. Pleiku).

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Ảnh: B.B

Tại buổi tuyên truyền, gần 60 thành viên lực lượng an ninh cơ sở theo Nghị quyết 87/2024/NQ-HDND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai và người dân trên địa bàn phường Thống Nhất được cơ quan BHXH tỉnh phổ biến những quy định mới của Luật BHXH (sửa đổi) năm 2024; đi sâu phân tích mục đích, ý nghĩa và làm rõ những ưu điểm vượt trội của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để người dân nắm bắt và có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ đó, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Ngoài ra, cơ quan BHXH tỉnh cũng thông tin chi phí hỗ trợ cho người tham gia lực lượng an ninh cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền, 10 thành viên lực lượng an ninh cơ sở đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trao sổ BHXH cho thành viên lực lượng an ninh cơ sở phường Thống Nhất (TP. Pleiku) tham gia BHXH tự nguyện tại buổi tuyên truyền. Ảnh: B.B

Được biết, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các thành viên trong lực lượng an ninh cơ sở và người dân tại các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.