Từ vụ 40 người nhảy sông trốn khỏi Casino ở Campuchia: Lộ đường dây buôn người ở Gia Lai

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, vào tháng 3-2022, Ninh Duy Hùng (SN 1993, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã) là em chồng của bị cáo Vân Anh vào tỉnh Gia Lai và thuê trọ tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku. Trong thời gian ở đây, Hùng thường hay đến nhà của Vân Anh và đặt vấn đề với Vân Anh về việc thực hiện hành vi dụ dỗ người đi lao động việc nhẹ lương cao để bán sang các Casino ở Campuchia nhằm thu lợi bất chính và được Vân Anh đồng ý.

Sau khi thống nhất các phương án, vào giữa tháng 4-2022, Hùng đi tìm kiếm và lừa gạt được 4 nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đi sang Campuchia làm việc với lời hứa trả lương cao và đưa đến nhà Vân Anh ở để nhờ đặt vé xe khách đi vào TP. Hồ Chí Minh. Khi đi xe khách đến nơi, 4 thanh niên được Hùng đưa sang Campuchia và bán vào Casino Rich World do người Trung Quốc làm chủ để thu lợi bất chính. Cùng thủ đoạn này, cuối tháng 4 đến tháng 5-2022, Hùng đã cùng với Vân Anh lừa gạt đưa thêm 6 người khác đi sang Campuchia để bán vào lao động tại Casino Rich World. Trong số 6 nạn nhân này có Vũ Văn Trụ và Võ Trung Tâm.

Trong thời gian làm việc tại Casino, Hùng có gặp lại Trụ và Tâm nên đã đặt vấn đề cho Trụ và Tâm, nếu rủ được người để Hùng đưa sang Campuchia thì sẽ chia 2 triệu đồng/1 người và đã được 2 bị cáo đồng ý. Sau khi nhận lời, Hùng và các bị cáo Vân Anh, Trụ, Tâm đã nhiều lần cùng nhau lừa gạt để đưa 12 nạn nhân khác bán sang lao động tại Casino Rich World ở Campuchia.

Sau khi bị Hùng cùng Vân anh, Trụ và Tâm lừa gạt đưa sang Campuchia bán cho Casino Rich World, các nạn nhân bị ép ký hợp đồng làm việc từ 6 tháng đến 12 tháng với công việc hàng ngày là sử dụng mạng Internet, tạo app lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tại đây, các nạn nhân phải làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Trong quá trình làm việc, nếu không đạt chỉ tiêu được giao thì bị đánh đập, bỏ đói, gây áp lực, đe doạ, yêu cầu các bị hại gọi về cho gia đình ở Việt Nam đòi tiền chuộc từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Trong số các nạn nhân bị các bị cáo lừa bán vào Casino, có 2 nạn nhân đã trả 95 triệu đồng để được trở về Việt Nam. Ngoài ra, vào giữa tháng 7-2022, lợi dụng sự mất cảnh giác của bảo vệ Casino Rich World, 5 nạn nhân bị các bị cáo lừa bán đã bơi qua sông Bình Di về phía tỉnh An Giang và được lực lượng biên phòng tỉnh An Giang giúp đỡ đưa về địa phương an toàn.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ ngày 18-8-2022, lợi dụng sự mất cảnh giác của bảo vệ Casino Rich World, 4 nạn nhân khác bị các bị cáo lừa bán đã cùng với 36 người bỏ trốn khỏi Casino bơi qua sông về Việt Nam và được lực lượng biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng giải cứu. Riêng những nạn nhân còn lại đang tiếp tục được Cơ quan điều tra tiến hành xác minh để hỗ trợ, giải cứu.

Sau khi thời sự đưa tin về việc 40 người lao động Việt Nam bị bóc lột sức lao động bỏ trốn khỏi Casino Rich World Campuchia bơi qua sông Bình Di về phía tỉnh An Giang (trong đó có nhiều bị hại do các bị can lừa gạt như nêu trên), thì Hùng, Trụ và Tâm bàn bạc, xoá dữ liệu trên điện thoại, tắt máy nhằm đối phó với các cơ quan chức năng và không liên lạc với Vân Anh nữa. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội, ngày 16 -9-2022 Phạm Thị Vân Anh ra đầu thú; ngày 11-12-2022 Vũ Văn Trụ ra đầu thú và ngày 8-2-2023 Võ Trung Tâm ra đầu thú. Riêng đối tượng Ninh Duy Hùng hiện đang bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2022, các bị can đã thực hiện hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể: Ninh Duy Hùng đã cùng đồng phạm lừa gạt để thực hiện 7 lần mua bán người với 19 bị hại và thực hiện 2 lần mua bán người dưới 16 tuổi với 2 bị hại; Phạm Thị Vân Anh đã giúp sức cho đồng phạm thực hiện 6 lần mua bán người với 14 bị hại và giúp sức để thực hiện 2 lần mua bán người dưới 16 tuổi với 2 bị hại; Vũ Văn Trụ đã cùng đồng phạm lừa gạt để thực hiện 2 lần mua bán người với 7 bị hại ra nước ngoài để thu lợi; Võ Trung Tâm đã cùng đồng phạm thực hiện 1 lần mua bán người với 1 bị hại và thực hiện 1 lần mua bán người dưới 16 tuổi với 1 bị hại.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Vân Anh tổng hình phạt 24 năm tù; bị cáo Võ Trung tổng hình phạt 20 năm tù về 2 tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”; bị cáo Vũ Văn Trụ 10 năm tù về tội “Mua bán người”.