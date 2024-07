Chiều 9-7, tại xã Song An (thị xã An Khê), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ năm 2024.

Dự hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông có đại diện lãnh đạo: Hội LHPN tỉnh, UBND xã Song An; lãnh đạo Hội LHPN thị xã cùng 100 cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã An Khê.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cách nhận biết về một số biển báo giao thông đường bộ; những văn bản mới liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; một số văn bản mới về trật tự, an toàn giao thông; trách nhiệm của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ những vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đang được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời xây dựng Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông”, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông” với 30 thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng của Hội LHPN 11 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 19-7, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ năm 2024 tại các huyện: Chư Păh, Mang Yang, Đăk Đoa, Kbang và thị xã Ayun Pa.