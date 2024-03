Truy tìm người đàn ông nhận 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã 42 năm về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.