Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 37

Dự lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn.

Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 37 có 41 học viên là cán bộ Đoàn các cấp thuộc Tỉnh đoàn Bình Định cũ, nay là Tỉnh đoàn Gia Lai.

Sau gần 1 năm học tập và rèn luyện, các học viên đã hoàn thành đầy đủ 5 khối kiến thức với 13 học phần; tham gia đầy đủ các bài thi, bài thu hoạch thực tế và thi tốt nghiệp theo quy định.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Dũng Nhân

Trong quá trình học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật cũng như quản lý ngành, lĩnh vực nói chung và công tác Mặt trận, đoàn thể; được nghiên cứu và thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Tặng giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Dũng Nhân

Kết thúc khóa học, 41 học viên đã tốt nghiệp (đạt 100%), trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi, 38 học viên xếp loại khá và 1 học viên đạt trung bình.

Tại buổi lễ, Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và tặng giấy khen cho 2 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.