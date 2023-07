Triệt phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các địa phương triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác phối hợp nghiệp vụ giữa Cục Cảnh sát hình sự và các tỉnh thành, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành trong một thời gian dài.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ, hoạt động mua bán dâm.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 523H, giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh có liên quan tổ chức trinh sát các đối tượng trên địa bàn quản lý, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phục vụ cho công tác phá án, thực hiện công tác điều tra.

Theo kế hoạch phá án, các lực lượng đã triển khai 3 mũi trinh sát, bất ngờ tập kích và phát hiện tại 3 địa điểm có hoạt động mại dâm.

Tại nhà nghỉ Kim Thành (có địa chỉ tại số nhà 178, đường Trần Thái Tông, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại số nhà 391, đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số nhà 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu phát hiện 10 đối tượng, trong đó 6 gái bán dâm và 4 đối tượng có liên quan tới hành vi môi giới mại dâm gồm:

Lê Văn Thanh (sinh năm 1992, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Hà Văn Hiếu (sinh năm 1999, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ); Hù Việt Trình (sinh năm 1993, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1994, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng trinh sát tiến hành giải cứu 3 bị hại gồm: L.N.T.T, sinh năm 2008, trú tại tỉnh Lâm Đồng; N.T.Y.N, sinh năm 2007 và T.B.P.N, sinh năm 2009, cùng trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại nơi khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ gần 62 triệu đồng, 2 xe ô tô, 3 xe máy, 9 sổ ghi chép cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến hoạt động mại dâm.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thêm nhiều đối tượng có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và về hành vi môi giới mại dâm.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định.