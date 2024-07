Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo huyện Đức Cơ.

Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đức Cơ năm 2024 do đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo và 6 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng 16 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội, UBND huyện Đức Cơ. Theo Kế hoạch diễn tập phòng-chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do mưa bão huyện Đức Cơ năm 2024 được tổ chức vào trung tuần tháng 9-2024. Diễn tập bao gồm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 là vận hành cơ chế; giai đoạn 2 là thực binh. Diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện dự kiến huy động hơn 30 người tham gia; cấp xã tại xã Ia Nan dự kiến huy động gần 20 người tham gia. Đối với diễn tập thực binh dự kiến huy động gần 420 người tham gia.

Dự kiến, thời gian bồi dưỡng, luyện tập, quay phim nội dung vận hành cơ chế và tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập thực binh sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 7-9; từ ngày 9 đến 19-9 huấn luyện, hợp luyện thực binh tại thực địa; ngày 17-9 sẽ diễn tập thử. Thời gian diễn tập chính thức dự kiến diễn ra vào sáng ngày 20-9.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch, văn kiện, kịch bản chuẩn bị về nhân lực, vật lực, luyện tập, hợp luyện. Hướng dẫn, đạo diễn các cơ quan, đơn vị thực hiện các vai diễn tập để thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ huyện Đức Cơ năm 2024.

Các cơ quan đơn vị phối hợp tham mưu cho cấp trên hỗ trợ kinh phí để huyện Đức Cơ thực hiện công tác diễn tập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá khả năng huy động nhân, vật lực; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội; lực lượng vũ trang và Nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sau diễn tập kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện kế hoạch phòng- chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân.