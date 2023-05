Dự buổi khai mạc có Trung tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự buổi khai mạc còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quân khu 5, các sở, ban ngành tỉnh, các địa phương, đơn vị.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc cho rằng: Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ; có tính đặc thù, tổng hợp cao; liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Qua công tác diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn. Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: "Các lực lượng tham gia diễn tập cần thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tuân thủ các quy định của Ban Chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện".

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi phim về diễn tập phòng thủ dân sự tại thị xã An Khê. Phát biểu nhận xét về công tác diễn tập phòng thủ dân sự, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Phòng thủ dân sự từ trước đến nay đã được triển khai, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta triển khai diễn tập phòng thủ dân sự có thực binh nên cũng có những khó khăn vướng mắc. Song, dưới sự chỉ đạo của Quân khu 5, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cuộc diễn tập phòng thủ dân sự đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Thông qua cuộc diễn tập này đã phát huy phương châm ‘4 tại chỗ” trong việc ứng phó với thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Qua cuộc diễn tập, giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò của mặt trận các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong việc ứng phó với các sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đòng thời, qua cuộc diễn tập, các địa phương cần nghiên cứu rút kinh nghiệm trong việc vận hành các cơ chế, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy các nguồn lực để ứng phó với các sự cố thiên tai sau này".

Dịp này ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh cũng đã tặng quà và biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng thủ dân sự.