Tổ tự quản ở Ia Blang góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 (GLO)- Sáng 25-9, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, kết hợp nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Bắt 7 nhân viên Nhà máy ôtô Vinfast 7 người làm việc tại các bộ phận trong Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast (Hải Phòng) đã câu kết với nhau, thuê xe tải vào kho bốc hàng hóa (phế liệu hỗn hợp nhôm, sắt) chở ra ngoài bán, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hai nhân viên công ty giao hàng tham ô hơn 2,3 tỷ đồng Ngày 25-9, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (sinh năm 1996, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Chư Pưh: Lò sấy nông sản gây ô nhiễm (GLO)- Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở thôn Hòa Thuận và Hòa Tín (xã Ia Phang) và một số hộ thuộc thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) phải chịu đựng khói bụi và tiếng ồn mỗi khi cơ sở kinh doanh nông sản Bảy Gắng (thôn Hòa Thuận) hoạt động. Mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dàn lãnh đạo VEC hầu tòa Không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng, hôm nay 25-9, cựu chủ tịch Tổng Công ty VEC Mai Tuấn Anh cùng 21 đồng phạm hầu tòa

Tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, 1 công chức xã bị bắt (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) về tội tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.



Gia Lai: Tai nạn giao thông 9 tháng giảm cả 3 tiêu chí (GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 9 tháng của năm 2023 được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Bắt 2 đối tượng dàn cảnh hỏi mua hàng để trộm cắp tài sản (GLO)-Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nưng (SN 2006) và Nguy (SN 2007, cùng trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Giúp người lầm lỡ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy (GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số người từng lầm đường lạc lối theo FULRO, “Tin lành Đê ga” và vượt biên để đi nước thứ 3. Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh (Công an huyện) đã không quản ngại khó khăn, vất vả bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, giúp nhiều người từng lầm lỡ hoàn lương, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.

Giảm hình phạt cho 2 bị cáo (GLO)- Ngày 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” xảy ra tại tỉnh Gia Lai đối với 2 bị cáo Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và bị cáo Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Chư Păh xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (GLO)- Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), trong 9 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã xử lý 1.991 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Một Trưởng phòng hãng hàng không Vietjet bị khởi tố Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần hàng không Vietjet, cùng nhiều bị can khác

Mở rộng vụ Chuyến bay giải cứu: Bắt thêm một số bị can đưa hối lộ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội 'đưa hối lộ.'

Đối thoại với 90 tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Pleiku (GLO)- Tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc trực tiếp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 90 tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku vào chiều 21-9.

Chư Prông phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở Phật giáo (GLO)- Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Tổng biên tập Báo VietnamEuropa bị phạt 7,5 triệu đồng Tổng biên tập Báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) vừa bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do tự cấp thẻ nhà báo cho các phóng viên hoạt động trái phép về báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù Gần 20 giờ ngày 21-9, sau một ngày xét xử, tòa tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù giam; phạt bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù.

Xem thêm