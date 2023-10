Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Đoàn Hữu Dũng-Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 9 tháng của năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết, tăng 216 người bị thương. Trong đó, có 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, có 13 địa phương có số người chết giảm trên 20%, riêng TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế có số người chết do TNGT giảm trên 40%; 29 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ, trong đó có 9 tỉnh, thành phố có số người chết tăng trên 40%.

Tại tỉnh Gia Lai, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Năm ATGT và các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nên 9 tháng của năm 2023 tình hình TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 229 vụ, làm 153 người chết và 156 người bị thương do TNGT. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 22 vụ, giảm 14 người chết, giảm 27 người bị thương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Ban ATGT các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT và bàn các giải pháp để kéo giảm TNGT trong quý IV năm 2023. Trong đó, tập trung vào các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự ATGT của học sinh và TNGT liên quan tới học sinh; công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải; triển khai hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo và triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kéo giảm TNGT của cả nước trong 9 tháng của năm 2023. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ giao thông-Vận tải cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21-9-2023 về Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải cũng đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức các cuộc họp chuyên sâu, phân tích mổ xẻ những bất cập trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hành vi thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gây TNGT để kịp ngăn chặn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông trước, trong và sau mưa lũ nhất là các tuyến đi qua vùng đèo, dốc có nguy cơ sạt lở cao; tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; sửa đổi các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải để tăng cường chế tài xử lý đối với nhà xe để các lái xe vi phạm pháp luật về ATGT.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đảm bảo ATGT, trong đó, ưu tiên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hoá quá tải trọng; xử lý trách nhiệm của người giao xe cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi; tăng cường công tác tuyên truyền đối với hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; lan tỏa gương người tốt trong việc chấp hành các quy định về ATGT, truyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.