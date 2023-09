Pleiku xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng trong tháng cao điểm về an toàn giao thông

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) về tội tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

(GLO)- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an thị xã Ayun Pa tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng .

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội 'đưa hối lộ.'