Thủy lợi nhỏ ở Đak Pơ phát huy hiệu quả

Tin liên quan Đak Pơ ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình thủy lợi

Hiệu quả từ công tác duy tu, sửa chữa

Huyện Đak Pơ có 20 công trình thủy lợi, trong đó có 2 trạm bơm điện và 18 ao bàu, đập dâng phân bố rải rác tại 7 xã, thị trấn. Các công trình này cung cấp nước tưới cho khoảng 406,5 ha lúa nước và hoa màu, đạt 82,95% so với năng lực thiết kế. Ngoài ra, toàn huyện có 45,91 km kênh mương, trong đó có 33,86 km đã được kiên cố hóa, góp phần cung cấp nước tưới ổn định cho cây trồng. Hầu hết các công trình thủy lợi nhỏ do các tổ chức ở cơ sở và hợp tác xã quản lý, khai thác.

Để duy trì nguồn nước tưới thường xuyên cho cây trồng, hàng năm, từ nguồn vốn khoảng 800 triệu đồng, huyện Đak Pơ tập trung duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp thiết, đồng thời kiên cố hóa hệ thống kênh đáp ứng nhu cầu nước tưới cho người dân. Ông Trần Thanh (thôn 5, xã Hà Tam) cho biết: Tôi quản lý hồ chứa nước Hà Tam. Do quá trình xây dựng và khai thác đã lâu nên nhiều hạng mục của công trình bị xuống cấp. Mỗi khi vào mùa mưa, khi hồ tích nước, bà con sống quanh khu vực dưới thân đập không khỏi lo lắng. Năm 2022, được sự đầu tư của Nhà nước, nhiều hạng mục công trình đã được sửa chữa, nâng cấp kiên cố đảm bảo an toàn. Nhờ đó, bà con rất phấn khởi. Mừng nhất là có thêm 3.000 m kênh mương được kiên cố hóa giúp nông dân yên tâm sản xuất, không còn lo thất thoát nước như kênh đất trước đây.

Theo ông Trương Công Hạnh-Chủ tịch UBND xã Hà Tam: Trên địa bàn xã có hồ Hà Tam và đập dâng Suối Cát, còn lại chủ yếu là ao hồ nhỏ do người dân đào tích trữ nước phục vụ sản xuất. Những năm gần đây, tỉnh và huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ Hà Tam và đập dâng Suối Cát giúp người dân sản xuất ổn định.

Hướng đến sự ổn định

Các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đã góp phần đáp ứng nhu cầu nước tưới, giúp người dân chủ động sản xuất, tăng năng suất lúa nước và hoa màu. Đặc biệt, trong khoảng 2 năm trở lại đây, huyện được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hồ chứa Tầu Dầu 2; nâng cấp, sửa chữa hồ Hà Tam và đang tiếp tục nâng cấp, sửa chữa hồ Tà Ly 1 và Tà Ly 2 (xã Cư An) với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn thủy lợi năm 2023 khoảng 800 triệu đồng, huyện đang tập trung duy tu, sửa chữa một số công trình như: kiên cố hóa hệ thống kênh mương hồ Tờ Đo (xã Phú An), đập ông Tài (xã Cư An), hồ đội 3 cũ (xã Tân An). Trong giai đoạn 2023-2025, huyện sẽ xây dựng hồ Cà Tung (xã Yang Bắc) cung cấp nước tưới khoảng 280 ha cây trồng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Hàng năm, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa, huyện phân bổ cho các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn rà soát những hạng mục hư hỏng để duy tu, sửa chữa kịp thời đảm bảo cung cấp nước cho người dân sản xuất. Bên cạnh đó, từng bước đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả năng lực tưới. Đặc biệt, hiện nay, nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư hệ thống tưới nước tiên tiến, tiết kiệm, ứng dụng công nghệ tưới mới vào sản xuất để giảm áp lực nguồn nước tưới.

“Hạ tầng thủy lợi của huyện đang từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện. Song hiện nay, huyện vẫn còn một số công trình không bảo đảm nước tưới thường xuyên đến cuối vụ. Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ gặp khó khăn do vướng các văn bản. Một số công trình bị bồi lấp lòng hồ làm giảm trữ lượng nước tưới. Đặc biệt, biến đổi khí hậu dẫn đến các công trình dòng chảy vào mùa khô thường cạn kiệt nhanh gây khó khăn trong điều tiết nước tưới. Đây là những khó khăn cần sớm giải quyết để giúp người dân có nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.