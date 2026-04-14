Thường trực HĐND xã Tuy Phước Bắc đối thoại với thiếu nhi

(GLO)- Ngày 14-4, Thường trực HĐND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) có buổi gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi trên địa bàn.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 100 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 4.900 thiếu nhi toàn xã.

Thiếu nhi xã Tuy Phước Bắc đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại. Ảnh: Phan Yến

Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề thiết thực như: tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông, phòng-chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp cụ thể từng nội dung; đồng thời ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

tang-qua-thieu-nhi.jpg
Ban tổ chức chương trình tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Yến

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

