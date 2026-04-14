Thường trực HĐND xã Tuy Phước Bắc đối thoại với thiếu nhi

(GLO)- Ngày 14-4, Thường trực HĐND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) có buổi gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi trên địa bàn.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 100 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 4.900 thiếu nhi toàn xã.

Thiếu nhi xã Tuy Phước Bắc đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại. Ảnh: Phan Yến

Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề thiết thực như: tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông, phòng-chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống…

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp cụ thể từng nội dung; đồng thời ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Ban tổ chức chương trình tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Yến

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.