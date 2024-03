Thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.