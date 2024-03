Truy tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 136/TB-ANĐT về truy tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ ngày 16-10-2023 đến ngày 12-11-2023 tại phường Thắng Lợi. Theo đó, qua điều tra, xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 1-2024, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội giả danh là một người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài để kết bạn, làm quen với các bị hại.

Sau khi tạo được mối quan hệ mật thiết, các đối tượng cho biết muốn về Việt Nam sinh sống và sẽ gửi một gói hàng gồm tiền USD, vàng... về nước nhờ bị hại nhận giúp. Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng tiếp tục giả danh là nhân viên chuyển phát tiền hàng, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay hoặc nhân viên thuế gọi điện liên lạc yêu cầu bị hại gửi tiền phí vận chuyển gói hàng, tiền đóng phí hải quan, tiền phí thông quan... vào các số tài khoản ngân hàng ấn định để chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Trong đó, bị can Okoye Emeka Gabriel (SN 1981, chỗ ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã mua và sử dụng các tài khoản ngân hàng, gồm: Viettinbank số tài khoản (TK) 100878420087; Agribank số TK 1601205222619, Vietcombank số TK 1037616485; BIDV số TK 16810000669980 tên chủ tài khoản Nguyễn Thị Vân Trang; tài khoản ngân hàng BIDV số TK 3100028694 tên chủ tài khoản Đặng Thị Thùy Dung; tài khoản ngân hàng SCB số TK 060308498789 tên chủ tài khoản Trần Chí Hưng để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào. Sau đó, Okoye Emeka Gabriel sẽ thực hiện giao dịch rút tiền mặt ra và đưa lại cho các đối tượng lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của các đối tượng nêu trên, trực tiếp đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai (07 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Thành Công, qua số điện thoại 0986961678 và điều tra viên Nguyễn Công Phan, số điện thoại 0985829485 để trình báo và hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.