Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hội nghị có khoảng 100 đại biểu tham gia. Ảnh: V.T

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện các sở ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 1 kho xăng dầu đang hoạt động, 1 kho xăng dầu đang triển khai đầu tư, xây dựng với tổng quy mô 6.800m3; 401 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động; khoảng 200 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, 1 đại lý, 2 tổng đại lý và khoảng 10 thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh kinh doanh trên địa bàn.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cung ứng nhiên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, sản lượng cung ứng xăng dầu cho thị trường đạt 374 triệu lít (tăng 13% so với cùng kỳ); số thuế bảo vệ môi trường nộp ngân sách đạt khoảng 529 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 8% tổng thu ngân sách của tỉnh). Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến cửa hàng xăng dầu như: áp dụng giải pháp kết nối tự động khi phát hành hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu; an toàn giao thông; công tác phòng cháy chữa cháy; rà soát, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát, đối chiếu với quy hoạch xây dựng thực hiện đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến nội dung Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lộ trình và giải pháp thực hiện xử lý các cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả, không phù hợp với quy hoạch; đầu tư mới các cửa hàng xăng dầu đối với các khu đô thị và các tuyến đường mới. Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động liên quan đến các quy định hiện hành về đất đai đối với cửa hàng xăng dầu; phòng cháy chữa cháy; đấu nối quốc lộ, đường tỉnh; điều kiện cơ sở vật chất; công tác phát triển dịch vụ, thương mại kèm theo… Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần phát triển thị trường kinh doanh xăng dầu ổn định, minh bạch và bền vững.