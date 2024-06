Thành phố Hồ Chí Minh vào top 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới

(GLO)- Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023). Việt Nam có 2 thành phố lọt top 100 là TP. Hồ Chí Minh và Huế.