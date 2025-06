Pa Pỉnh Tộp - Đặc sản ẩm thực Tây Bắc lọt top 23 món ăn làm từ cá chép ngon nhất thế giới

Taste Atlas mô tả, Pa Pỉnh Tộp hay Pla Pỉnh Tộp có nghĩa là món cá suối nướng lật úp, là một trong những món ăn cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc.

Quá trình chế biến món Pa Pỉnh Tộp. Ảnh/Nguồn: baovanhoa.vn

Món ăn này thường sử dụng những loài cá có ở dưới suối như cá chép, cá trôi và cá trám. Cá được mổ theo dọc sống lưng, cho các loại gia vị đặc trưng vào rồi gấp đôi cá lại theo chiều ngang; sau đó lấy nẹp tre nẹp vào và nướng trên lửa than.

Khi nướng phải giữ khoảng cách vừa đủ đảm bảo nhiệt độ cho cá chín đều. Than để nướng phải là than từ củi gỗ rừng, nếu dùng than gỗ tạp hoặc than hoạt tính sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon tự nhiên của cá.

Khi chín, bên ngoài cá có màu ruộm và tỏa hương thơm ngào ngạt. Người thưởng thức dễ dàng cảm nhận được vị ngọt từ thịt cá, vị cay nồng của ớt tỏi, vị thơm của các loại rau mùi, hăng hăng tê tê nơi đầu lưỡi của hạt mắc khén... Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn độc đáo, thơm ngon, vô cùng hấp dẫn.

Pa Pỉnh Tộp-món đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc của Việt Nam lọt top 23 món ăn làm từ cá chép ngon nhất thế giới. Ảnh/Nguồn: baovanhoa.vn

Ngày nay, Pa Pỉnh Tộp không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc trong mỗi gia đình người Thái mà còn trở thành một trong những món ăn không thể thiếu trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn ẩm thực dân tộc phục vụ thực khách.

Được biết, đứng đầu danh sách bình chọn là Šaran u rašljama-một món ăn làm từ cá chép của người dân Croatia.